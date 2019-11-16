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Muhalefet, magazin  siyaseti tercih ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinde yürüttüğü liderlik diplomasisini bütün dünyanın takdir ettiğini belirterek “İçeride ‘Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?’ Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor” dedi.

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LİDERLİK DİPLOMASİSİ
 
Gündemi değerlendiren Ünal, ABD Başkanı Trump’ın Başkan Erdoğan’ı davetinin önemli olduğunu ve yürütülen görüşmelerde Türkiye’nin istediklerini aldığını söyledi. Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrasında muhalefetten gelen eleştirilere de cevap veren Ünal, muhalefetin “Türk heyetinin ABD’den elinin boş döndüğü” yönündeki sözlerine şu şekilde tepki gösterdi: “Bütün dünya, Türkiye’nin orada ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride ‘Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?’ Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor.”
 
APAÇIK DÜŞMANLIK
 
CHP’nin bugüne kadar Türkiye çıkarlarını korumaya dönük tek bir cümlesi ve hassasiyeti olmadığını savunan Ünal, “PYD/YPG’ye terör örgütü değildir, diyen muhalefetle karşı karşıyayız” dedi. Muhalefetten gelen, Erdoğan ile Trump’ın görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ayakta olduğu yönündeki eleştiriye de açıklık getiren Ünal, “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ayakta. Fotoğrafı kesip dezenformasyon malzemesi olarak kullanan bir yapının, siyasetle, muhalefetle, eleştiri ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. CHP artık siyaset yapmıyor, apaçık düşmanlık yapıyor” diye konuştu.

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