İmza attığı manipülasyonlarla adından söz ettiren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bu kez de Halkbank'ı yalanlarla hedef aldı.

Kiler Holding'in Sapphire AVM'yi Halkbank'a 100 milyon dolara sattığını iddia eden Karabat, şirketin daha sonra aynı AVM'yi yarı fiyatına geri aldığını ileri sürdü.

Cumhuriyet, T24 ve Yeniçağ gibi bazı basın yayın organları Karabat'ın iddialarını araştırma gereği duymadan kamuoyuna sunarken, Halkbank'tan yapılan açıklama ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan belgeler iddianın tamamen yalan olduğunu gözler önüne serdi.

KARABAT'IN DOLAR YALANI! SÖZLEŞME TL İLE YAPILMIŞ

Halkbank'ın iddialara ilişkin açıklamasında, varlık borç takasına konu edilen kredinin Türk lirası cinsinden olup, gayrimenkullerin de Türk lirası cinsinden edinildiği aktarıldı. Açıklamada, yabancı para cinsinden kredi tasfiyesi ile yabancı para cinsinden gayrimenkul ediniminin de söz konusu olmadığı vurgulandı.

AVM satışıyla ilgili belgeler incelendiğinde, yapılan alım satım işlemlerinin tamamının TL cinsinden yapıldığı ve yapılan sözleşmelerde gayrimenkul cinsinden bir alım satım işleminin olmadığı açıkça görülüyor.

Gerçeğe aykırı, bağlamından kopuk, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve bankanın güven ve itibarını sarsıcı niteliktedir." ifadelerine yer verildi.

"YARI FİYAT" VE "ZARAR" İDDİASI DA YALAN

Halkbank'ın aldığı AVM'yi yarı fiyatına geri sattığını iddia eden Karabat, Halkbank'ın ciddi zarara uğratıldığını ileri sürdü.

İlgili şirket Ocak 2020'de, finansman yükünü azaltma amacıyla Sapphire AVM ve Seyir Terası'nın ekspertiz değerinin belirli bir miktar altında 583 milyon 13 bin TL'ye satıldığını KAP'a bildirdi.

İddiaya konu AVM, Ocak 2023'te ilanen satışa çıkarıldı. Gayrimenkulun piyasa değeri, AVM'nin gelecek yıllar dahil müşteri ziyaretçi sayısı, ciro kapasitesi, kiracı sayısı ve mağaza doluluk oranlarındaki artış eğilimi ile belirlendi.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Gelen alım tekliflerindeki bedellerin ise, satış ilan bedelinden yüzde 35 ile yüzde 40 oranında daha düşük seviyelerde olduğu görülmüştür. Nihayetinde gayrimenkullerin eski sahibi kredili firma tarafından iletilen alım teklifinin, gayrimenkullerin güncel ekspertiz değeri düzeyinde ve banka edinim maliyetinin üzerinde olması ile gelen diğer alım teklif bedellerinin oldukça üzerinde bulunması nedeniyle söz konusu teklif, banka Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunarak bahse konu gayrimenkullerin satışı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Banka, ilana sunulan 3 tekliften en yüksek bedeli Kiler Holding verdiği ve gayrimenkul satışının 905 milyon liraya gerçekleştiğini duyurdu.

İTİBAR SUİKASTI

Karabat'ın iddiası ve söz konusu iddiaların 'sorgusuz' haber yapılması tepkilere neden olurken, Halkbank'tan yapılan açıklamada itibar suikastına dikkat çekildi.

Açıklamada, asılsız iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağı belirtilirken, "Söz konusu haberler, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte kişisel yaklaşıma ve yorumlara dayalı niteliktedir." ifadelerine yer verildi.