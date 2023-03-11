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Muhalefetin anket oyunu! ''Çok tehlikeli bir şey yapıyorlar''

Gazeteci Zafer Şahin katıldığı canlı yayında muhalefetin kirli anket oyununu ifşa etti. Şahin, 'Anket oyunuyla muhalif seçmeni Kılıçdaroğlu ile seçimin alınabileceğine ikna etmeye çalışıyorlar. Beklentiyi yükseğe koyuyorlar ki seçimde şaibe var, algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Çok tehlikeli bir şey yapıyorlar.' dedi.

11 Mart 2023 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
Muhalefetin anket oyunu! ''Çok tehlikeli bir şey yapıyorlar''
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Ülke TV ekranında yayınlanan programda anketlerle yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına dikkat çekildi. Muhalefetin propagandasını yapan Piar Araştırma şirketinin son yayınladığı ankete göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42.9, Kılıçdaroğlu ise yüzde 57.1 oy alıyor.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR ŞEY YAPIYORLAR"

Programa konuk olan gazeteci Zafer Şahin, yapılan bu anket oyunuyla "Muhalif seçmeni Kılıçdaroğlu ile seçimin alınabileceğine ikna etmeye çalışıyorlar. Beklentiyi yükseğe koyuyorlar ki seçimde şaibe var, algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Gerçek anket sandık, 15 Mayıs akşamı her şey ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

2018'DE BAŞKAN ERDOĞAN'I YÜZDE 39 GÖSTERMİŞ

Öte yandan gazeteci Mehmet Acet bu şirketin 2018 yılında yaptığı ankette ise Başkan Erdoğan'ın yüzde 39 oy alacağını iddia ettiğini hatırlattı.

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