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Muhalefetin hazımsızlığına cevap! Bakan Varank, TOGG'la TBMM'ye geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'e Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar. Bakana Varank, 'Dediler ki; madem TOGG var niye onunla gelmedin? Ben de muhalefeti dinliyorum, onların tavsiyesine uygun bir şekilde TOGG'u buraya getirdik' dedi.

11 Aralık 2022 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Muhalefetin hazımsızlığına cevap! Bakan Varank, TOGG'la TBMM'ye geldi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 bütçesinin sunumunu yapacağı TBMM'e Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi. TOGG'u TBMM'nin önüne park eden Bakan Varank, açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Gördüğünüz gibi Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçekleşiyor. Biz Togg'dan rica ettik geçici plakası dahil test aracıyla Meclis'e geldik. 60 yıl önce devrim otomobillerinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Biz tekrar Türkiye'nin gururunu Meclis'e getirdik.

"MUHALEFETİ DİNLEYİP TOGG İLE GELDİM"

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar. Dediler ki; madem Togg var niye onunla gelmedin. Ben de muhalefeti dinliyorum, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik. Gün boyunca burada olacak. Milletvekillerimiz gelip görebilecek.

Bu bir vizyon projesi. Baba yiğitlerin, mühendislerin büyük emeği var. Ama bu vizyonu ortaya koyabilmek için bir baş babayiğit Cumhurbaşkanımızın büyük emeği var."

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