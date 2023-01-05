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Muhalefetin kanun tekliflerine verdiği değişiklik önerileri alay konusu oldu!

Muhalefet partilerinin TBMM'de görüşülmekte olan kanun tekliflerine verdiği kelimelerdeki değişiklik önerileri alay konusu oldu.

5 Ocak 2023 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Muhalefetin kanun tekliflerine verdiği değişiklik önerileri alay konusu oldu!
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TBMM Genel Kurulu, bugün Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi, emekli ve memur maaşı zammı konularını görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sırasında muhalefet partileri, kanun tekliflerinde bazı değişikliklerin yapılması için öneride bulundu.

Muhalefet partilerinin "Geçen" ifadesi yerine "yer alan", "kanunda" ifadesi yerine "yasada", "Şunlardır" yerine "Bunlardır" gibi terimsel önerileri yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada çokça paylaşılan teklifler, yeni bir tartışma konusu oldu.

"MUHALEFETİN EŞSİZ VE DERİN KATKILARINA MİNNETTARIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM üyesi Ahmet Özdemir'in paylaştığı önergeleri kendi hesabından da paylaşarak "Muhalefetin eşşiz ve derin katkılarına minnettarız (!)" notunu düştü.

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