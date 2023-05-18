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Muhalefette büyük rezalet! CHP kendi hatasını YSK'ya yıkmaya çalıştı

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçim sonrası CHP yine algı ve provokasyon peşine düştü. Seçim gecesi düzenli bir manipülasyona girişen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu sonuçlar belli olmadan cumhurbaşkanı ilan ederken, 7'li koalisyonu adayı Kılıçdaroğu ise 'öndeyiz' diyerek manipülasyona kalkıştı. Son olarak Türkiye geneli birçok ilde CHP tarafından sisteme yanlış girilen veriler YSK'ya yıkılarak yeni bir dezenformasyona imza atıldı.

18 Mayıs 2023 Perşembe 21:32 - Güncelleme:
Muhalefette büyük rezalet! CHP kendi hatasını YSK'ya yıkmaya çalıştı
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Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gitti ve cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için oy kullandı. Türk halkı büyük farkla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın arkasında durdu.

Başkan Erdoğan ilk turda yüzde 49.5'lik bir orana ulaşırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8'da kaldı. Böylelikle cumhurbaşkanlığı turu Başkan Erdoğan'ın milyonlarca oy fark önde olmasına rağmen ikinci tura kaldı. İkinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

GÖZLER 28 MAYIS'TA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN MANİPÜLASYONU

Seçim gecesi ise bilindik bir tiyatro sahneye kondu. Büyük farkla geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu "Öndeyiz" diye paylaşım yaptı. Ekranlara çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun oy sayımında önde olduğunu ifade etmekten geri durmadı.

BAY KEMAL'İ CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİLER

Hatta Ekrem İmamoğlu seçimler henüz belli olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

CHP SİSTEMİNE YANLIŞ VERİLERİ GİRDİ

Ancak seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçince CHP'nin seçimlerde kendi oy sistemine yanlış verileri girdiği ortaya çıktı. CHP de parti olarak bunu resmen doğruladı.

YANLIŞ VERİ GİRDİLER ÜSTELİK YSK'YA DA İTİRAZ ETTİLER

Ancak bu gelişmelere rağmen CHP'liler bazı illerde kendi sistemlerine yanlış işledikleri verilerin ekran görüntülerini delil olarak ekleyerek YSK'ya itiraz ediyor.

Kendi sistemlerine seçim verilerini yanlış giren CHP'lilerin bu verileri kullanarak itiraz etmesi vatandaşları düşündürdü. Nitekim her sandıktaki sandık kurulu üyelerine verilen sandık sonuç tutanakları buralardan tüm parti genel merkezlerine iletilmişti.

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