Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Emeğin ve bereketin şehri, gadasını aldığım Adana'da sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ten bu canda durdukça bizim de gönlümüz Adana'dan ayrılmaz. Delikanlılığın kitabını yazan Adana bugün bir başka güzel. Adana'yı Türkiye Yüzyılı'mızın lokomotif şehri olarak görüyoruz.



31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak. Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasreti sonlandırmaya az kaldı. Mayıs ayındaki seçimlerde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Yüzde 45'lik oy oranı güçlü bağ oranımızı yansıtmaktan çok uzak. Bunu arzu ettiğimiz seviyeye taşımak istiyoruz. 31 Mart'ı da bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Adana gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır

Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize inanıyorum. Adana eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşımaz.

Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor. Başka konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların üç beş laf dışında ülkenin derdi ile dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, insanımızın sıkıntısını çözecek projesini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli tutum aldıklarına şahit oldunuz mu? Duyamazsınız, göremezsiniz. Bunlar hal çadırını hastane diye Adanalı kardeşlerime yutturmaya çalıştı. Kendilerine hayrı olmayanın memlekete hayrı dokunur mu?