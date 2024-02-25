İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muhalefetten kirli ittifak! Başkan Erdoğan: Şaibeli pazarlıklara seçim kazanma peşinde koşuyorlar
Güncel

Muhalefetten kirli ittifak! Başkan Erdoğan: Şaibeli pazarlıklara seçim kazanma peşinde koşuyorlar

Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda Adana meydanında 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Artık Adana'yı malum ellerden alacağız. Kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla demleniyorlar, şaibeli pazarlıklara seçim kazanma peşinde koşuyorlar' dedi.

25 Şubat 2024 Pazar 15:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Emeğin ve bereketin şehri, gadasını aldığım Adana'da sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ten bu canda durdukça bizim de gönlümüz Adana'dan ayrılmaz. Delikanlılığın kitabını yazan Adana bugün bir başka güzel. Adana'yı Türkiye Yüzyılı'mızın lokomotif şehri olarak görüyoruz.

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak. Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasreti sonlandırmaya az kaldı. Mayıs ayındaki seçimlerde şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Yüzde 45'lik oy oranı güçlü bağ oranımızı yansıtmaktan çok uzak. Bunu arzu ettiğimiz seviyeye taşımak istiyoruz. 31 Mart'ı da bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Adana gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır

Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize inanıyorum. Adana eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşımaz.

Muhalefet parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyor. Başka konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların üç beş laf dışında ülkenin derdi ile dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin, insanımızın sıkıntısını çözecek projesini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli tutum aldıklarına şahit oldunuz mu? Duyamazsınız, göremezsiniz. Bunlar hal çadırını hastane diye Adanalı kardeşlerime yutturmaya çalıştı. Kendilerine hayrı olmayanın memlekete hayrı dokunur mu?

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.