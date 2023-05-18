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Muhalif seçmen Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Oyumu Erdoğan'a vereceğim

14 Mayıs seçimlerinin ardından sokağın nabzını tutmak için yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Kendisini muhalif olarak niteleyen bir seçmen, ilk seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini ama bir daha oy vermeyeceğini söyledi. 7'li koalisyona ve adayına isyan eden vatandaş ikinci turda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini belirtti.

Sabah18 Mayıs 2023 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Muhalif seçmen Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Oyumu Erdoğan'a vereceğim
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Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında kendisini muhalif olarak tanımlayan, görüşlerini aktaran vatandaş, 7'li koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk seçimde oy verdiğini ama bir daha oy vermeyeceğini ifade söyledi.

"EŞEK GİBİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYE MECBUR BIRAKAMAZLAR"

Sabah'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız olduğunu dile getiren muhalif seçmen sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Bu Millet İttifakı bir Ekmeleddini dayıyor önümüze, bir İnce'yi dayıyor. En sonunda da kendini aday yaptı.

Tayyip Erdoğan'ın karşısında açık ara fark yiyeceğini biliyorum. İlk turda da kazanamayacağını biliyordum ama gittik verdik, bir değişim olsun diye. Çünkü Millet İttifakı'nın seçmenini affedersiniz eşek gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bırakamazlar. O yüzden daha ona oy vermem."

"OYUMU ERDOĞAN'A VERECEĞİM"

Muhalif seçmen ikinci turda oyunu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini ifade ederek, "Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 44,5 oy Kılıçdaroğlu'nun kendi oyu değil bu bir. Tayyip Erdoğan'a oy vermeye giden 'insanlar, ölürüz reis' diyerek bam bam bam sandıkları patlatırken 'Lanet olsun biz niye Kılıçdaroğlu'na mecburuz' deyip sandıklarda oy veriyoruz.

Bu iki seçmen kitlesi arasından hangisi kazanır? Coşkuyla sandığa giden mi? Eşek gibi mecbur bırakıldık kardeşim, Kılıçdaroğlu'na mecbur bırakıldık diyen seçmen mi kazanır? Bu gerçeği görmek lazım.

Türk milletini heyecanlandırıp sandığa götürebilecek bir lideri Türkiye'de Millet İttifakı çıkaramadı, bu gerçeği kabul etsinler. Ben de sandığa gidersem oyumu Tayyip'e vereceğim.

Ben razıyım Tayyip'ten, Allah razı olsun, muhalif olmama rağmen, cidden. Milletimiz için istedim, milletimiz de memnunsa vicdanen rahatım, reis diyoruz" dedi.

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