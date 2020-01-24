24.01.2020 15:22 - Güncelleme: 24.01.2020 15:22

Muharrem Akkaya kim? YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya kimdir, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu yeni başkanını seçti. Muharrem Akkaya, YSK'nın yeni başkanı oldu. Akkaya, 2016 yılından bu yana Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapıyordu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolmasının ardından bugün 11 üyenin yaptığı seçimle yeni başkan belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

MUHARREM AKKAYA KİM?

Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.

YSK ÜYELİĞİ SEÇİM SÜRECİ TAMAMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle Yargıtay ve Danıştayda yapılan seçimler sonuçlandı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin bugün gerçekleştirilen beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu.

Danıştay Büyük Genel Kurulunca dün tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildi.