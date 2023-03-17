Muharrem İnce 6'lı koalisyon için kararını verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza toplayacağını ve cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere gireceğini açıkladı.

Altılı Masa'ya katılacağı yönündeki iddiaları rededen İnce, sokaktaki vatandaşın nabzını tuttuğunu söyleyerek şu açıklamada bulundu:

"Evet, 'CHP'ye katıl' diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, 'Sakın ha' diyen üç var."

MUHARREM İNCE: BEN ADAY OLACAĞIM

Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan İnce, vatandaşın Altılı Masa'ya güvenmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Sokakta en çok, "Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?' cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Ben aday olacağım."

CHP'DEN İNCE'YE ÇAĞRI: KILIÇDAROĞLU LEHİNE ÇEKİL

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz" diyerek İnce'ye Kılıçdaroğlu lehine çekilme çağrısı yapmıştı.

İYİ PARTİ: İTTİFAKA KATILMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılmasından memnuniyet duyacaklarını söylemişti. Zorlu, "Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçi. Hem Türkiye'ye hem de İttifaka güç katabileceğine inanıyoruz. Tabii bu bizim verebileceğimiz bir karar değil." açıklamasında bulunmuştu.