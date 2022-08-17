Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçim gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

O GECE CHP'Lİ İSİMLERLE BİRLİKTEYDİM

İnce, seçim gecesi ortadan kaybolduğu iddiaları üzerine o gece halen CHP'de görev almaya devam eden isimlerden Engin Altay, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan ve Hasan Akgün ile birlikte yaklaşık 50- 60 kişi beraber olduklarını belirtti.

"ADAM 20 YILDIR KAYBEDİYORDU SANKİ!"

Muharrem İnce, seçim gecesi gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yazdığı "Adam kazandı" mesajına yönelik "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİR KANALA AYDA 600 BİN TÜRK LİRASI VERİYORLAR"

Bir gazetecinin "Bazı gazetecilerin muhalefetteki partilerden maaş aldığını söylediniz. İsimleri ve belediyeleri açıklayacak mısınız?" sorusu üzerine ise İnce, "Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. Canlı yayınlarını veriyoruz, bunun karşılığında ücret alıyoruz diyorlar. Tarifesi var. Bir tane belediyeyi açıkladım, hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezleri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar" dedi.