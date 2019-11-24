''Beştepe'ye giden CHP'li'' kumpası ile ilgili konuşan Muharrem İnce, ''Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir.'' dedi.

İnce, ''Bu tezgahı kimin kurduğu ortaya çıkarılmalı. Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmişti. 24 Haziran'dan bu yana CHP'deki bir grup bu yalanları üretmektedir.

İnce: Buradan Genel Başkana sesleniyorum. İsmini biliyorum dediniz, o zaman çıkın açıklayın. Bu işin neresinde Saray var, kimi kandırıyoruz?

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

İnce sözlerini şöyle sürdürdü...

CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir.

Bir çağrım da sayın Kılıçdaroğlu’nadır. 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir.

'Saray komplosu' diyerek çıkamazsınız. Erdoğan’ın bu ülkeye çok kötülüğü var. Ben Saray'ı aklamıyorum.

Ama bunu neresinde Saray. Erdoğan bunun neresinde. Çıktı meydan okudu.

Saray bu memlekete çok kötülük yapmış olabilir ama bu başka bir şey. Sen Erdoğan’ın ağzına malzemeyi sen veriyorsun.

Bu dedikoduyu ben yaymadım ki…

Kim bu hain? Bu bugün Muharrem İnce’ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu’na kurulur. Ben Genel Başkan'a barış elini uzattım kabul etmedi.

''NEDEN SUSUYORSUNUZ?''

Parti sözcüsü daha ağzını açmadı. Neden susuyorsunuz arkadaşlar. Benim ciğerimi yakıyorlar neden savunmuyorsunuz?

Erdoğan ile de, Bahçeli ile de, Akşener ile de, Karamollaoğlu ile de görüşürüm. Nasıl görüşürüm? Bir kere Genel Başkan'a sorarım. İkincisi gitmeden önce tweet atarım. Basının haberi olur.