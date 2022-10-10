Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Ben 'ayağına sıkmak' diye buna derim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililerin oluşturduğu konvoyla birlikte Ankara'nın ilçelerini dolaştı. İnce, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde taksi ve pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

"AYAĞINA SIKMAK' DİYE BUNA DERİM BEN"

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Bugün gündemimizde hayat pahalılığı var. Türkiye'nin 81 vilayetinde herkes aynı şeyi konuşuyor. Şimdi kış kapıda; 'nasıl ısınacağız?' Bunları konuşmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gelin Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben. Sonradan da 'onun elinden bu kozu aldım' gibi durum tespiti yapıyor; ama öyle değil. Yani bir anda hayat pahalılığını unuttuk toplumun gündeminde olmayan başörtüsünü konuştuk ne yazık ki" dedi.

