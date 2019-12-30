Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na yakın takip… ‘Hele bir Kurultay gelsin’

30.12.2019 22:21 - Güncelleme: 30.12.2019 22:21

CHP'li Muharrem İnce katıldığı televizyon programında soruları gazetecilerin sorularını yanıtladı.



‘Beştepe’ye giden CHP’li’ yalanıyla ilgili parti içindeki ‘çete’ iddiasının arkasında olduğunu söyleyen Muharrem İnce “Genel Başkan derse ki ben 'Cumhurbaşkanı adayıyım.' kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben sağında, solunda dururum. Al arabayı gez, katkı sağla... Sağlarım. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım.” İfadelerini kullandı.





İnce, CHP Genel Başkanlığına adaylığına ilişkin soruyu “Hele bir Kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım. CHP adayı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Öyle olmalıdır. Yoksa iddiamız ortadan kalkar.” sözleriyle yanıtladı.





İşte Muharrem İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar:





Talat Atilla'yı tanıyor musunuz?





Hiçbir diyaloğum yoktur kendisiyle. Sokakta görsem fotoğrafına benzetir miyim bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıktı 'Böyle bir görüşme yoktur' dedi. Ben çıktım meydan okudum, dava açtım.





CHP İÇİNDE ‘ÇETE’





Çete arkadan iş çeviren, pusu kuran, komplolar kuran insanlara denir. Bana karşı da bir komplo kurulmuştur. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı, ben aklandım.





Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?





Kendisini aradım. 'Görüşelim bakın bu partiye zarar verir.'dedim. Sonra da görüşmedik. Beraber basın karşısına çıksaydık, konuyu kapatırdık. Zamana yayılmazdı, büyümezdi. Görüşmek isterse görüşürüm.





"ADAY OLMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"





CHP'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Genel Başkan derse ki ben 'Cumhurbaşkanı adayıyım.' kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben sağında, solunda dururum. Al arabayı gez, katkı sağla... Sağlarım. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım.





HELE BİR KURULTAY GELSİN





Hele bir Kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım. CHP adayı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Öyle olmalıdır. Yoksa iddiamız ortadan kalkar.





CHP KRİZLERİ YÖNETEMİYOR





Ne yazık ki CHP yönetimi krizleri iyi yönetemiyor, nokta. Sinan Aygün-Belediye Başkanımız tartışması benim ilgi alanım dışında, nokta