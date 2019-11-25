Muharrem İnce’den lideri Kılıçdaroğlu’na çağrı: CHP’deki pisliği hemen temizle 

CHP’li Muharrem İnce, ‘Beştepe’ iddialarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 5 gündür Türkiye Saray’a gitti, gitmediğinin koşulduğunu belirten İnce, “Bu yalan haber çıkınca hissettim. Burada ‘Bir tezgah var’ dedim ve hemen sabahın köründe arkadaşlara ‘Bir açıklama yapalım, burada bir tezgah var’ dedim. Sayın genel başkan bir TV programında ‘Şaşırmadım’ dedi. Şaşırmadıysa demek ki önceden biliyor. ‘Eyvah’ dedim parti bir kaosun içine girecek diye hissettim. Çarşamba günü sayın Genel Başkan’a telefon açtım. 14 dakika sonra sayın Genel Başkan bana geri dönüş yaptı. 8 dakika 19 saniye kendisiyle konuştum. ‘Bakın burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü vereyim. Bu kişi ben değilim’ dedim. ‘Sana haber vereceğim’ dedi, haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı 21 Kasım günü Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yapmaktı” dedi.

TEZGAHI KİM KURDU?

‘Ben görevimi yaptım’ diyen İnce şunları söyledi: “Ben partimi gözüm gibi sakınırım. Adeta yalvardım. ‘Bu yalan’ dedim. Şimdi geldiğimiz noktada bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Buraya Muharrem İnce gitmedi. Hiç kimse de gitmedi. Bu tezgahı kim kurdu ortaya çıkarılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi üretilen dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir. Partideki küçük bir grup üretmiştir. Bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Bu grubun Muharrem İnce’den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Ama milyonların umutları üzerinden entrika çevirenlerden de utanç duyuyorum. Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP’ye karşı harcasalar emin olun iktidar olacağız. Bu kumpasçılar CHP’de bir prangadır.”

BİR ÇAĞRIM VAR

Muharrem İnce, “CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir. Bir çağrım da sayın Kılıçdaroğlu’nadır. ‘Şaşırmadım, biliyorum isim veremem’ dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir. Sayın Kılıçdaroğlu ismi açıklamalıdır. ‘Saray komplosu’ diyerek çıkamazsınız. Ama bunu neresinde Saray. Erdoğan bunun neresinde. Çıktı meydan okudu. Erdoğan’ın ağzına malzemeyi sen veriyorsun” ifadelerini kullandı.

TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASINI BEKLİYORUM

CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü iddia eden Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan’ın ‘Kaynağım Talat Atilla’ sözlerinin ardından art arda açıklamalar gelmişti. “Kaynak” olarak açıklanan Talat Atilla da, “Kaynağım bir CHP’li” ifadesini kullanarak kendisini doğrulayan Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması gerektiğini söylemişti. Muharrem İnce’nin de basın açıklamasından sonrası Talat Atilla Twitter hesabından bir mesaj paylaşıp “Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapmasını bekliyorum. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım” ifadelerini kullandı.

BARIŞ ELİNİ UZATTIM

‘Kim bu hain?’ diyen İnce, “Bu bugün Muharrem İnce’ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu’na kurulur. Ben Genel Başkan’a barış elini uzattım kabul etmedi. Üzüntüm ne biliyor musunuz? 15 yaşında samanlık duvarına CHP yazmıştım. Tam 40 yıl bu partide hiçbir yere gitmeden çay servisi yaparak partinin bayraklarını asarak, cumhurbaşkanı adayı olmuş biri olarak. Sayın Genel Başkan’ın ‘Biliyorum doğrudur’ demek yerine “Ben emekli olduktan sonra CHP’ye geldim. Muharrem İnce 15 yaşından beri CHP’de. Muharrem İnce’ye bu yakışmaz. Bu yalandır” demesini beklerdim. Parti sözcüsü daha ağzını açmadı. Neden susuyorsunuz arkadaşlar. Benim ciğerimi yakıyorlar neden savunmuyorsunuz? Erdoğan ile de, Bahçeli ile de, Akşener ile de, Karamollaoğlu ile de görüşürüm” dedi.

MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ

‘Genel Başkan ve parti sözcüsünün ‘’CHP’liler bunu yapmaz’ dememesi benim ciğerimi dağladı’ diyen İnce şöyle devam etti: “CHP’ye kumpas mı var? Sen malzemeyi veriyorsun. Kaynak ne diyor? ‘’CHP’liden öğrendim Kılıçdaroğlu’na da doğrulattım’’ diyor. Demek ki CHP Genel Merkezi’nden çıkmış bu. Bunu bulmak boynumuzun borcudur. Haberi ilk gördüğümde “Bu CHP’li olamaz ama CHP’de bulunabilir” dedim. CHP’de bulunanlarla CHP’li olanlar aynı olamaz. CHP’li olanlar başka bir şeydir CHP’de bulunanlar başka bir şeydir.Muhakkak hesaplaşacağız. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Helalleşmeyi de mutlaka sağlayacağız.”

SİZDE VİCDAN YOK MU?

‘82 milyonun vicdanına seslenerek bitiriyorum’ diye İnce, “Ben bunu neresindeyim? Kendiniz aday olamadınız, mecbur kaldınız aday yaptınız. Ben partinin evladı değil miyim. Sizde vicdan yok mu? Kötü insanlardan iyi yönetici olmaz. Bu partinin her kademesinde bulundum. Size bütün samimiyetimle söylüyorum hiçbir kişisel ikbal derdinde değilim. ‘80 yaşında yalan yazıyor bir gazeteci’ dedim. Ben buraya çıkarken torunumu sevdim ve şunu dedim: Mücadelem sadece senin için. Kendim için neden mücadele edeceğim ben başarmışım zaten. Şu tarlada inek otlatıyordum. Ben başardım zaten. Derdim memleket, derdim ülkem, derdim çocuklarımız.

Bu ülkenin sağcılarına, solcularına sesleniyorum ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce’yim… Düz yerli, milli, kumpas bilmeyen, olduğu gibi doğruları söyleyen CHP’li Muharrem İnce olmaya devam edeceğim” dedi.

iNCE: AYNI TEKNEDE YAZIN TATiL YAPMIŞLAR

Bir gazetecinin, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak görüldüğü, bu nedenle böyle bir planlamanın yapıldığı” iddialarına yönelik sorusu üzerine İnce, “Bu bir komplo teorisidir. İngiltere’ye kadar gitmeye gerek yok. İmamoğlu ile hiç böyle bir bağlantı kurmadım. Bir iki yerde okudum ama bu da ‘Muharrem İnce saraya gitti.’ gibi bir komplodur” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu kumpasın içinde mi sorusuna İnce, “Ben böyle bir şey dersem partim yara alır. Ben bunu söylemem. Tekrar söylüyorum: Genel Başkan ile oturup bu kumpası çözmemiz lazım. ‘Biliyorum, şaşırmadım doğrudur’ dedi. O zaman kandırılmış” dedi. Parti içinde “çete” olduğu iddiası hatırlatarak bununla kimleri kastettiği sorulan İnce, “Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler. CHP ruhuna sahip olmayanları kastettim” açıklamasını yaptı.