Muharrem İnce'den muhalefete yaylım ateşi: 6'lı adam vesayeti

2023 seçimlerine gidilen süreçte 6'lı masanın kaos, belirsizlik ve istikrarsızlık vaat eden 'imza yetkisi' modeline tepkiler her geçen gün artıyor. Son olarak; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bu konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"6'LI ADAM VESAYETİ"

Muharrem İnce masayı '6'lı adam vesayeti' olarak niteledi. İnce, "Bir Cumhurbaşkanı adayı olacak, milletin karşısına o adayı koyacaklar. Diyecekler ki: 'Milletim siz buna güvenin 50+1 oy verin. Sonra diyecekler ki; Millet güvenecek ama biz güvenmeyeceğiz. Bizim imzamız olmadan hiçbir şey yapamazsın. Bizim imzamız olmayan bir işi yaparsan kriz çıkar yeniden seçime gideriz.'" ifadelerini kullandı.

İnce geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir canlı yayında '7 Kocalı Hürmüz' benzetmesi yapmış ve şunları söylemişti:

"Ortak payda oluşturdukları bana inandırıcı gelmiyor. Nasıl yöneteceklermiş Türkiye'yi? Bir Cumhurbaşkanı ve 6 da Genel Başkan var. toplam 7. Tam Yedi Kocalı Hürmüz olacak. Cumhurbaşkanı karar verecek 6 kişiye imza attıracaklar. 6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım."

"BİRİ UYKUDA BİRİ UÇAKTA OLACAK"

İnce bir de örnek vermiş ve "Biden Cumhurbaşkanını arayacak. Saat farkı da var. Biri uykuda olacak. Biri uçakta olacak. Bir genel müdür atayacaklar hepsinin imzası olacak. Bunlar Anayasa'yı bir kez açıp okumamışlar mı? 6'lı Masa'daki Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa yardımcılardan emir alan Cumhurbaşkanı olur. Genel Başkanlar vekil olursa yine olmaz. Vekiller Yasama üyesidir. Cumhurbaşkanı Yürütmenin başıdır." ifadelerini kullanmıştı.