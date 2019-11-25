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Muharrem İnce'nin ima ettiği isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

İnce, ‘Parti içinde çeteden bahsettiniz, kimi kastettiniz?” sorusuna, “Onlar kendilerini iyi bilirler, mesala aynı teknede yazın tatil yapmışlardır” dedi. Kulislere o tatille ilgili şu iddia yansıdı: Bülent Kuşoğlu, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç yazın Çeşme’de bir işadamının teknesinde tatil yaptı. Kuşoğlu iddianın kaynağı olan isme ait internet sitesinde köşe yazıyor.

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İnce, CHP Genel Merkezi’nde kumpas kuranların geçen yaz aynı teknede tatil yaptıklarını söyledi. Akşam Gazetesi kulislere yansıyan iddialara ulaştı.
 
Muharrem İnce, CHP’nin içinde ‘çete’ olduğu yönündeki sözleri hatırlatılarak söz konusu çetenin kimlerden oluştuğu yönündeki soruya “Onlar kendilerini iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler” cevabını verdi. CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre İnce’nin sözünü ettiği teknede tatil olayı Çeşme’de yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç geçen yaz Çeşme’de bir işadamının teknesinde buluştu. 
AYNI SİTEDE  YAZIYORLAR 
 
Bülent Kuşoğlu “Beştepe’deki CHP’li" haberinin kaynağı Talat Atilla ile aynı internet sitesinde yazarlık yapıyor, sitede iddiayı köşesine taşıyan Rahmi Turan’ın da yazıları yayımlanıyor. 

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