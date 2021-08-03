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Muhittin Böcek'in 'helikopter gelmedi' yalanı 35 saniyede çürüdü!

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 'Gündoğmuş'a helikopter gelmedi, müdahale yok İnsanlar yanıyor' iddiası 35 saniyelik video ile çürüdü.

3 Ağustos 2021 Salı 00:41 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 00:46
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Türkiye turizm bölgeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken bir yandan da yalan ve algı operasyonlarıyla mücadele ediyor.

Antalya'nın CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yangın bölgesi Gündoğmuş'a 'helikopter gelmedi' yalanı 35 saniyede çürüdü.

"HELİKOPTER GELMEDİ İNSANLAR YANIYOR"

Böcek paylaştığı videoda "Gündoğmuş'tayız. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar." ifadeleriyle çağrı yaptı.

YALANI 35 SANİYEDE ÇÜRÜDÜ

Böcek'in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur tarafından paylaşılan 35 sanyelik videoda Böcek'in 'helikopter gelmedi' dediği bölgede helikopterlerin vızır vızır çalıştığı görüldü.

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