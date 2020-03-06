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Erzincan'da muhtar adayını öldüren baba ve oğluna 12,5 yıl hapis

Erzincan'ın Mercan beldesinde geçtiğimiz yıl mart ayında meydana gelen bıçaklı kavgada muhtar adayını öldüren baba ve oğluna 12,5 yıl hapis ceza verildi.

IHA06 Mart 2020 Cuma 09:31 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 09:31

Mercan beldesinde 12 Mart 2019’da iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan muhtar adayı İsmail Şimşek hastanede hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Tutuklanan Gıyasettin ve oğlu Seyfettin Küçük hakkında karar verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Gıyasettin ve oğlu Seyfettin Küçük, "kasten öldürme" suçundan 12’şer yıldan 18’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını isteyen savcı, tutukluluk hallerinin devamı talebini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanıkları 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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