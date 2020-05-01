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Muhtar ihbar etti! Gölde erkek cesedi bulundu

Adana'da buğday tarlasını kontrole giden mahalle muhtarı, gölde bir erkek cesedi buldu.

IHA01 Mayıs 2020 Cuma 12:24 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 12:24
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Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı İbrahim Kürklü, Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunan buğday tarlasını kontrol etmeye gitti. Kürklü, kontrol yaparken göl içinde bir erkek cesedi olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen 155’i arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen dalgıç polisler, bot ile cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan ilk incelemede cesedin uzun süredir gölde olduğu belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada üzerinde kimlik bulunamayan ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kimlik tespiti için çalışma başlattı.

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