Muhtar seçildi, mazbatasını almadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kırklareli’nde muhtar seçilen 58 yaşındaki Ahmet Özen, mazbatasını almadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
- AA
Kırklareli'nin Karadere köyünde 31 Mart günü yapılan seçimlerde de muhtar seçilen 53 yaşındaki Ahmet Özen geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Çevresinde oldukça sevilen Ahmet Özen, muhtar seçilmesine rağmen mazbatasını alamadan yaşamını yitirdi.
Özen'in cenazesi yarın Karadere köyünde yapılacak olan cenaze merasimi ile defnedilecek.
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