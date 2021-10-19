19 Ekim 2021 Salı 10:08 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:08

Bugün Muhtarlar Günü. 2015 yılında Başbakanlık Genelgesi ile muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmak amacıyla, 19 Ekim günü "Muhtarlar Günü" olarak ilan edilmiştir. Muhtarlar Günü ile ilgili Sözler bu kapsamda araştırılıyor. İşte muhtarınıza veya bu görevi yürüten dostlarınıza gönderebileceğiniz 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve Muhtarlar Günü ile ilgili Sözler.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan bir genelge ile kabul edilen özel bir gündür. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık görevinin 1829'dan bu yana sürdürüldüğü, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde bir aracı rol oynadığı belirtilerek, muhtarlığın tarihsel bağlarını korumak için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. İşte Muhtarlar Günü ile ilgili Sözler ve mesajlar...

MUHTARLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER! (MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI)

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun...

Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü"nü kutluyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Milletimiz için görevlerini layıkıyla ifa eden muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.Değerli muhtarlarımıza üstün gayret vehizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü" nü en içten duygularımla kutluyorum.

Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günün'nü tebrik ediyorum.

Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Gününü" en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Bu anlamlı günde muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Çalınmadık kapı, gidilmedik ocak, alınmadık gönül bırakmamak gibi öncelikleri olan bu devlet anlayışının, devletimizin varlığı ve bekasının da odak noktası olduğu unutulmamalıdır.

Muhtarlarımız, devletimizin gören ve gözeten gözü, aziz milletimizin derdini, elemini işiten kulağı, milletimize uzanan şefkat eli, insanımızın tasa ve sevincinde arkasında dağ misali duranıdır.

Aziz Milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Gününü" kutluyor, mahalli idarelerimizin gözbebeği muhtarlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.

Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.

Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, halen görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü" nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu günler temenni ediyorum.

1829 yılında kurulan muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar başarı ve esenlikler dilerim...

Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Her biri milletimizin birer ferdi olan ve demokrasinin bir gereği olarak bizzat vatandaşlar tarafından seçilen muhtarlarımız, görev yaptıkları köylerdeki ve mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda önemli birer hizmet noktasıdır. Muhtarlarımız, köylerde, mahallelerde gören gözümüz, duyan kulağımız, elimiz ve ayağımızdır.

Vatandaşlarımızın her türlü sorununda ilk muhatap oldukları kişi muhtarlardır. O nedenle muhtarlarımız devletimizin hiyerarşi silsilesinde hizmet ve projelerin yürütülmesinde son halkayı temsil etmesinin yanında, aynı zamanda vatandaşlarımızla doğrudan muhatap olmaları dolayısıyla onların seslerinin duyurulması açısından da ilk halkayı oluşturmaktadır.

MUHTAR NEDİR?

Kelime anlamı bakımından "Seçilmiş kişi" olarak ifade edilen muhtar; bir köyün ya da mahallerin yönetiminden sorumlu kişidir. 5 yıllık görev süresi olan muhtar, köy ve mahallelerde tüzel kişiliği temsil eder.

Mahalle ve köy halkı tarafından adaylar arasından seçilen muhtar, azaları ile birlikte mahalle ya da köyün idari işlerini yürütür. Bulunduğu bölgenin temsilcisi olmakla birlikte görev alanı içerisine giren mahalde yasaların halka duyurulmasını da sağlar.