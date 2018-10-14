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Konya'da av tüfeğiyle başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Konya'da bir binanın bodrum katında av tüfeğiyle başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

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Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'taki bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen ekipler, kokunun geldiği binanın mühürlü olduğunu fark etti. Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine içeri giren polis ekipleri, bodrumdaki bir odada başından vurulmuş erkek cesedi olduğunu gördü.
 
Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan binanın yaklaşık 2,5 ay önce dernek adı altında kumar oynatıldığı için mühürlendiği öğrenildi.

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