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Bakan Koca 'Meclis'ten geçti' diyerek duyurdu: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sn. Cumhurbaşkanımızın 14 Marttaki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis'te tecelli eden Milli İradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum.' dedi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
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