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  • Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu... Hangi alanda kaç öğretmen atanacak?
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Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu... Hangi alanda kaç öğretmen atanacak?

Başkan Erdoğan, son 20 yılın en büyük öğretmen atamasının müjdesini verdi. 103 alanda 45 bin öğretmen ataması yapılacağı ifade edildi. En fazla atamanın yapılacağı branşlar sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesi oldu.

Sabah25 Mart 2023 Cumartesi 07:56 - Güncelleme:
Müjdeyi Başkan Erdoğan duyurmuştu... Hangi alanda kaç öğretmen atanacak?
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, son 20 yılda tek seferde yapılan en büyük öğretmen atamasında detaylar netleşti. 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak.

Sabah'ın haberine göre, İşte en fazla kontenjan ayrılan branşlar ve atama takvimiyle ilgili tüm detaylar:

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklandıktan sonra öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

'ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN'

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

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