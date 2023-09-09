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Mülteci düşmanlığını körükleyen iddiaya yalanlama: Haber asılsız çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı' haberine ilişkin açıklama yaptı. İddiaların yalan olduğu ifade edilen açıklamada, 'Büyükçekmece Ulus Mahallesinde meydana gelen olayda, E.C.Y. (13) isimli Türk vatandaşı bir çocuğun, M.K. (12) isimli yabancı uyruklu bir çocuğu bıçakla yaraladığı belirlenmiştir.' denildi.

9 Eylül 2023 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Mülteci düşmanlığını körükleyen iddiaya yalanlama: Haber asılsız çıktı
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Türkiye'deki mültecileri hedef alan ve toplumu kışkırtmaya çalışan yalan haberlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çekilen ve birçok hesap tarafından aynı anda dolaşıma sokulan mülteci düşmanlığını körükleyen videoda, '11 yaşındaki çocuğun bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandığı' öne sürüldü.

HABER ASILSIZ ÇIKTI

DMM, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İddiaların yalan olduğunu belirtilen açıklamada, "Büyükçekmece Ulus Mahallesinde meydana gelen olayda, E.C.Y. (13) isimli Türk vatandaşı bir çocuğun, M.K. (12) isimli yabancı uyruklu bir çocuğu bıçakla yaraladığı belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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