Türkiye'deki mültecileri hedef alan ve toplumu kışkırtmaya çalışan yalan haberlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çekilen ve birçok hesap tarafından aynı anda dolaşıma sokulan mülteci düşmanlığını körükleyen videoda, '11 yaşındaki çocuğun bir Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandığı' öne sürüldü.

HABER ASILSIZ ÇIKTI

DMM, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İddiaların yalan olduğunu belirtilen açıklamada, "Büyükçekmece Ulus Mahallesinde meydana gelen olayda, E.C.Y. (13) isimli Türk vatandaşı bir çocuğun, M.K. (12) isimli yabancı uyruklu bir çocuğu bıçakla yaraladığı belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.