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Mültecilerin iş yerine polis operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından mültecilere ait olduğu belirtilen 1 depo ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ve gıda maddesi ele geçirildi.

IHA10 Mart 2020 Salı 16:52 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:52
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde gıda maddeleri satışı yapılan yabancı uyruklu şahısların işlettiği, 1 adet depo ve 6 adet işyerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda; içi tütün doldurulmuş 3 bin 80 dal makaron sigara, 428 paket nargile tütünü tününü ile çok sayıda kaçak gıda maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 3 Suriye uyruklu, 1 Irak uyruklu ve 1 Afgan uyruklu olmak üzere 5 şahıs gözaltına alındı.

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