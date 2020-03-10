Mültecilerin iş yerine polis operasyonu

IHA 10 Mart 2020 Salı 16:52 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:52

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde gıda maddeleri satışı yapılan yabancı uyruklu şahısların işlettiği, 1 adet depo ve 6 adet işyerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda; içi tütün doldurulmuş 3 bin 80 dal makaron sigara, 428 paket nargile tütünü tününü ile çok sayıda kaçak gıda maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 3 Suriye uyruklu, 1 Irak uyruklu ve 1 Afgan uyruklu olmak üzere 5 şahıs gözaltına alındı.