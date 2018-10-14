Münbiç için ABD ile ortak eğitimler sürüyor
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik yürütülen ortak eğitimler devam ediyor.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler devam ediyor.
Komandolardan tam isabet. pic.twitter.com/9WddssWZhR— TSK (@TSKGnkur) 13 Ekim 2018
TSK'nın sosyal paylaşım hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te gelecek dönemde icrası planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik yürütülen ortak eğitimlere ilişkin görseller paylaşıldı.
Paylaşımda, Türk ve ABD askerlerinin eğitim sırasındaki fotoğraflarına yer verildi.
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