ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey terör örgütü PYD’nin sözde yöneticileriyle görüştü

Münbiç’in terör örgütü PYD’den temizlenmesi kapsamında Ankara ile Washington arasında varılan mutabakattın ABD tarafından savsaklanması, Türkiye’nin haklı tepkilerini yoğunlaştırdı. Terör örgütünün bölgeden çıkarılması konusunda Ankara’dan askeri operasyon dahil kararlı mesajlar verilirken, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Münbiç’e ziyaret gerçekleştirdi. Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti, terör örgütü PYD/YPG’nin sözde yöneticileriyle kapalı kapılar ardında bir araya gelerek toplantı yaptılar.

RADYODA AÇIKLANDI

Özel Temsilci Jeffrey’nin ziyareti, terör örgütüne yakın bir radyoyla sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. ABD heyetiyle terör örgütü üyeleri arasında gerçekleşen toplantıda ne konuşulduğuna ilişkin her hangi bir açıklama ise yapılmadı.

ANKARA'DA SUİSTİMAL ÇIKIŞI

Jeffrey’nin Münbiç ziyaretinin, Ankara’nın, “Münbiç mutabakatı suiistimal edildi” çıkışının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Ankara, terör örgütünün ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakata rağmen çekilmemesine tepki göstermişti. Ankara’dan yapılan açıklamalarda, terör örgütünün Münbiç’teki varlığına karşı “askeri operasyon” dâhil adımlar atılabileceği mesajı verilmişti.

ÇATIŞMALARA ÇOCUK SÜRDÜLER

Terör örgütü YPG/PKK’nın zorla silah altına aldığı 17 yaşındaki Yasemin Arif’in Deyrizor’daki çatışmalarda öldüğü öğrenildi. Terör örgütü, sosyal medya hesaplarında 17 yaşındaki Yasemin Arif’in, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinin Hecin ilçesinde DEAŞ’la girilen çatışmalarda öldüğünü duyurdu. Örgütün, Yasemin’i 2015 yılında zorla silah altına aldığı ve 3 yıldır savaştırdığı öğrenildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 7 Mart’taki raporunda YPG/PKK’nın savaştırdığı çocukları fotoğraflarla gündeme getirmişti.

(Akşam)