Münbiç'te yapılan ortak devriyeden ilk fotoğraflar paylaşıldı

Münbiç kırsalında Türk ve ABD zırhlıları ortak devriye yapıyor. İlk devriye bugün saat 15.53'te başladı. Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde koridora asla izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı.

TSK unsurları, 18 Haziran'dan bu yana 67 kez koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra etti. 68. devriye görevi için Türk ve ABD zırhlıları bugün öğle saatlerinde ilk kez ortak hareket ettiler.

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç'te ABD askerleriyle yürüttüğü ortak devriyeden ilk fotoğrafları paylaştı.