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Munzur Nehri'nde su samurları görüntülendi

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde sınıflandırılan çok sayıda su samuru görüntülendi.

DHA10.02.2020  15:23 - Güncelleme: 10.02.2020  15:23

Dünyada nesilleri tükenmekle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan su samurları, Munzur Vadisi Milli Parkı içinde akan Munzur Nehri'nde görüntülendi. Dikilitaş mevkisinde Zülfikar Aydoğdu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen su samurları, Munzur Nehri'nde yüzüp, kayalık alandaki karda gezdikten sonra gözden kayboldu.

İlk kez, büyük boyuttaki su samurlarını gördüğünü anlatan Zülfikar Aydoğdu, görüntüleri çektiği anda heyecanlandığını söyledi. Aydoğdu, "Onları göründüğümde çok heyecanlandım. Zaman zaman gelip gidiyorlardı. Munzur Nehri içinde bir ada var küçücük özellikle kış aylarında kar yağınca buraya gelip temizleniyorlar. Bu kez birkaç su samuru vardı, biri gelip diğeri gidiyordu. Bu güzel canlıları görüntülediğim için çok mutluyum" dedi.

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