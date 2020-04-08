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Munzur'a düşen Uzman Çavuş Güneş hala aranıyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi nedeniyle suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 15:52
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Uzman çavuş Güneş'i (36) bulmak için bugün yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli 3 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.

4 ekip halinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir ekip kent merkezinden geçen Munzur Çayı'nın asma köprü mevkisinde, 3 ekip de Uzunçayır Baraj Gölü'nde botlarla suda ve kıyılarda arama yürüttü.

AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama çalışmalarına devam ederken, jandarma personeli de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin gün boyu aralıksız sürdürdüğü arama çalışmalarında Güneş bulunamadı.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.

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