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Munzur'a düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

IHA21 Nisan 2020 Salı 15:45 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:45
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Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı’nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü’nde sürüyor.

Munzur Çayı’nın ilkbahar mevsimiyle birlikte coşan sularında Ankara’dan gelen JÖAK ve JAK, İstanbul ve Antalya’dan gelen JAK ve SAK’lar çalışma yürütürken, dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler de Uzunçayır Baraj Gölü’nde teknelerle arama ve kıyı taramaları da gerçekleştiriyor.

Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki bölümünde 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nunda aranması sürüyor.

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