İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9988
  • EURO
    7,594
  • ALTIN
    382.179
  • BIST100
    101378
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Munzur'a düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
Güncel

Munzur'a düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

AA28 Nisan 2020 Salı 16:23 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 16:37
ABONE OL

Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı ve Uzuçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Antalya'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ankara ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve jandarma personeli iki dedektör köpekle katıldı.

JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler, Munzur Çayı'nın Barge mevkisinden itibaren suda botlarla arama gerçekleştirdi.

Dalgıç polisler Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlara dalış yaparken, AFAD ekipleri de göl yüzeyinde ve kıyılarında botlarla aramalarını sürdürdü.

Jandarma personelinin de çay ve baraj gölü kıyılarında dedektör köpeklerle destek verdiği çalışmalarda bugün de Uzman Çavuş Güneş bulunamadı.

- OLAY 

Tunceli'de, 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görevleri öncesi yaptıkları tatbikatta botun devrilmesiyle suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Pentagon ''UFO'' görüntülerini yayınladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.