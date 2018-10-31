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Murat Başoğlu gözaltına alındı

Sunucu Murat Başoğlu eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. 

  • DHA
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Sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Bermek'in evine zorla girdiği ve eski eşinin yanında çalışan hizmetliyi darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu devam eden Başoğlu’nun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.  

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