Murat Çiçek'ten CHP'li Ekrem İmamoğlu'na: Bu yaptığın suçtur

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk gün verdiği skandal talimat gündemin ilk maddesi oldu. 16 milyon İstanbullunun kayıtlı olduğu bilgileri belediye dışından kişilerce kopyalanması talimatını veren CHP'li İmamoğlu'na bir tepki de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'ten geldi. İGDAŞ ile İSKİ ile yaptığım sözleşmeler ve bilgiler kişisel veridir diyen Çiçek, bunların dışarı çıkarılmasının suç olduğunu söyledi.

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını beklemeden mazbata verdiği Ekrem İmamoğlu ilk talimatıyla belediyenin veri tabanının kopyalanmasını istedi. Bunun için de kurum dışından kim oldukları belli olmayan 3 sözde ‘uzman’ görevlendirdi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇMEMİŞ KİŞİLERE TALİMAT VERDİ

İmamoğlu’nun imzasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilen genelgede “Belediyemiz müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak, belediyemiz çalışanlarından ya da dışardan belirlenecek 3 uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve alt yapılarından her türlü inceleme, araştırma yapmayla, veri tabanı ve alt yapıyı kopyalamayla yetkilendirilmiştir” ifadesi kullanıldı. Sayıştay denetiminden geçen bütün iş ve işlemlerin kayıtlı olduğu veri tabanını güvenlik soruşturmasından dahi geçmemiş kişilere kopyalatma talimatı veren İmamoğlu, ilk günden hem devlet güvenliğini hem de 16 milyon İstanbullu’nun özel bilgilerini tehlikeye attı. Verilerin güvenliği prensibini delen usulsüz genelgeye “İki kurum müfettişi” kılıfıyla da talimatın yasallaştırma çabası olarak yorumlandı.

16 MİLYON İSTANBULLUNUN KİŞİSEL VERİSİNİ KOPYALAYACAKLAR

İnceleme araştırmanın ötesinde “kopyalama” talimatı vermesi de İmamoğlu’nun art niyetli planını gözler önüne serdi. Seçim iptal başvurusu Yüksek Seçim Kurulu’nun gündemindeyken CHP’li İmamoğlu’nun tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalama girişimiyle kişisel, siyasi ve ticari amaç güttüğü ifade ediliyor.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

İmamoğlu’nun “dışarıdan” veri tabını inceleme-kopyalama hizmeti almayı planladığı kişileri, engelle karşılaşması durumunda kendi danışmanı olarak işe alma yöntemini de seçenekler arasında tuttuğu konuşuluyor. Bu nedenle, kötü niyetli kullanıma çok açık yetkilendirme yazısı, kopyalama yönünden açıkça kanuna aykırı. Görevi kötüye kullanma suçunu oluşturuyor.

Öte yandan İBB’nin veri tabanında MİT ve askeriyenin İstanbul’daki tüm tesisleri ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin detayları da bulunuyor.

YSK'YA RAĞMEN MAZBATA VERİLDİ

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun CHP’li Ekrem İmamoğlu’na mazbatayı usule aykırı verdiği ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı “İtiraz süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ilgili kişiye mazbatanın verilmemesi” gerektiğini belirten başvurusunu İstanbul İl Seçim Kurulu’na yapmıştı. Diğer taraftan da AK Parti Yüksek seçik Kurulu Temsilcisi Recep Özel de YSK’ya aynı yönde başvuruda bulunmuuştu. Ancak İl Seçim Kurulu, itirazı reddederek YSK kararını beklemeden mazbatayı İmamoğlu’na verdi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, “YSK, ‘Olağan itiraz süreci bittiyse verebilirsin, bitmediyse verme’ dedi. Biz başvurumuzu yaptığımızda Maltepe itirazı devam ediyordu. İl Seçim Kurulu, olağan itiraz sürecinin bitmesini bekleyebilirdi, beklemesi gerekirdi. Ancak beklemeden verdiler” dedi.

İPTAL TALEBİ ELE ALINACAK

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraza yönelik kararı bekleniyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün sistem üzerinden konuyla ilgili ön çalışma yaptığı öğrenildi.

ÖN ÇALIŞMA YAPILDI

YSK’nin gündeminde, AK Parti ve MHP’nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor. AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti. Kurulun bu iki başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor. Başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün sistem üzerinden ön çalışma yaptığı öğrenildi.

MHP DE İTİRAZ ETTİ

AK Parti’nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK’ye başvurmuştu. YSK’nin, MHP’nin itirazını da aynı günlerde görüşeceği tahmin ediliyor.