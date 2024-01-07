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Güncel

Murat Kurum İBB adaylığı sonrası profilini değiştirdi

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum olarak açıklandı. Kurum, adaylığının ilan edilmesi sonrası sosyal medya hesabı profilini düzenledi ve çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

7 Ocak 2024 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Murat Kurum İBB adaylığı sonrası profilini değiştirdi
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AK Parti'nin 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ilan edildi.

Kurum, adaylığının resmileşmesinin ardından X sosyal medya hesabında profilini güncelledi.

Profilinin kapak fotoğrafında "Şimdi İstanbul Sadece İstanbul" yazılı bir görsel ekleyen Kurum, profil biyografisine 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' yazdı.

ADAYLIK SONRASI İLK PAYLAŞIM: İSTANBUL'A HAK ETTİĞİ ÖZEL İLGİYİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL" dedi.

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