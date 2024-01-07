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Murat Kurum ilk günden işe koyuldu: En hızlı şekilde gidereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum kolları sıvadı. Adaylığının açıklanmasının üzerinden daha saatler geçmişken İstanbul için çalışmaya başlayan Murat Kurum, İstanbullunun en büyük çilesi olan ulaşım sorununu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile masaya yatırdı.

Star Gazetesi7 Ocak 2024 Pazar 22:47 - Güncelleme:
Murat Kurum ilk günden işe koyuldu: En hızlı şekilde gidereceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. İstanbul Belediye başkanlığı tebliğ edilen Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından İstanbullulara seslendi. Kurum daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

"İSTANBUL'U DA, İSTANBULLULARIN BİZDEN NE BEKLEDİĞİNİ DE BİLİYORUZ!"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile İstanbul'un çilesi haline gelen ulaşım sorununu ele aldı.

İstanbul'un ulaşım çilesi bitene kadar durmayacaklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!" dedi.

"AZİZ İSTANBUL'A YENİDEN ÇAĞ ATLATACAĞIZ!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Murat Kurum ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul için planladıkları ulaşım projelerini birlikte istişare ettiklerini bildiren Bakan Uraloğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayımız, geçmişi başarılarla dolu Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek başarılar diledik. İstanbul için planladığımız ulaşım projelerini birlikte istişare ettik. Aziz İstanbul'a beraberce yeniden çağ atlatacağız!" ifadelerini kullandı.

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