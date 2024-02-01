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  • Murat Kurum'dan ''deprem'' çarpıtmasına tepki! ''Yalanla kazanılmayacağını 31 Mart'ta görecekler''
Güncel

Murat Kurum'dan ''deprem'' çarpıtmasına tepki! ''Yalanla kazanılmayacağını 31 Mart'ta görecekler''

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, fondaş medyanın depremde hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili yürüttükleri algı operasyonuna açıklama getirerek, 'Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı' olduğunu vurguladı ve 'Yalanla kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler' dedi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 00:24 - Güncelleme:
Murat Kurum'dan ''deprem'' çarpıtmasına tepki! ''Yalanla kazanılmayacağını 31 Mart'ta görecekler''
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında depremlerle ilgili yaptığı açıklamaların siyasi polemik haline getirildiğini bildirdi.

Kurum özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimleri ve gündeme ilişkin soruları cevaplayarak, "Deprem sorunu terörle mücadele sorunu kadar önemli." diye konuştu.

İstanbul'un depreme dayanıklı konutlarla yenilenmesi gerektiğini söyleyen Kurum, "Her türlü enerjiyi gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. 11 ilde deprem oldu, bakın İstanbul'da deprem olursa, İstanbul'a bir şey olursa ülke gider. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz" diye konuştu.

FONDAŞ MEDYADAN BÜYÜK ALGI OPERASYONU

CHP yandaşı Halk TV, Kurum'un sözlerini çarpıtarak açıklamayı son dakika olarak "Büyük acıya, büyük itiraf" başlığıyla yayınladı.

CUMHURİYET TARİHİNDEKİ TOPLAM SAYIYI İFADE ETTİ

Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini vurguladı.

"YALANLA KAZANILAMAYACAĞINI 31 MART'TA KAYBETTİKLERİNDE GÖRECEKLER"

Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü.

Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler.

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