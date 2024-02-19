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Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' tepkisi: İstanbul'un kaybedecek 1 saniyesi yok

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 650 bin konut dönüşüm vaadini 'olmaması gereken' bir proje olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. İBB Başkanı Adayı Kurum, 'mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Hep söylüyoruz; bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek bir saniyesi dahi yoktur.' dedi.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' tepkisi: İstanbul'un kaybedecek 1 saniyesi yok
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım." ifadesini kullandı.

Kurum, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz; bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek bir saniyesi dahi yoktur. Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart'ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul'un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak."

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