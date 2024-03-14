Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da iftar programına katıldı. Kurum, iftarını yaptıktan sonra programa katılan vatandaşlarla sohbet etti.

Kurum, buradaki konuşmasının ardından Güngören mitingi için iftar programından ayrıldı. Murat Kurum'a Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir eşlik etti. Kurum, miting için hazırlanan etkinlik alanında vatandaşlara seslendi.

"MİLLETİMİZ ÇALIŞANLA ÇALIŞMAYANI, ESER ÜRETENLE ÜRETMEYENİ BİRBİRİNDEN AYIRACAKTIR"

Bağcılar'daki iftar programında konuşan Kurum, "Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi 650 bin konutumuzu, deprem tedbirlerini gereksiz gördü. Ama biz hazırız. Elimizden geldiğince gücümüz yettiğince İstanbul'umuzu depreme hazırlayacağız. İstanbul'da birileri gereksiz görse de 650 bin konutumuzu, 39 ilçemizde 964 mahallemizde Bitlisli kardeşlerimizle el ele vereceğiz ve sokak sokak İstanbul'umuzu depreme hazırlayacağız. 31 Mart seçimlerine 18 gün kaldı. Ben inanıyorum ki milletimiz çalışanla çalışmayanı, eser üretenle üretmeyeni birbirinden ayıracaktır. Kadınları eşit görmeyenle tüm kadınlara, tüm milletimize eşit ve adil hizmet edeni birbirinden ayıracaktır. İstanbul'un bütçesini, reklamla çarçur edenle yine depremle kentsel dönüşüme harcayanı birbirinden ayıracaktır" dedi.

"31 MART AKŞAMI GÜNGÖREN'İMİZ ONLARI SÜRESİZ TATİLE GÖNDERECEK"

Güngören Mitinginde konuşan Kurum, "İstanbullu kardeşlerimiz günde 65 dakikasını yollarda geçiriyorlar. Bazen 3 saatte, 4 saatte evlerine, işlerine ulaşamıyor. Tam yılda 288 saatimiz trafikte heba oluyor. Ve 3 yılımız, ömrümüzden 3 yılımız burada trafikte gidiyor. İnşallah biz yapacağımız çalışmalarla birlikte İstanbul'da metro gitmeyen tek ilçe bırakmayacağız ve 64 dakika olan trafikteki ulaşım süresini ilk etapta 39 dakikaya düşüreceğiz. Mevcut 328 kilometre metro hattını yapacağımız çalışmalarla birlikte ilk 5 yılda tam 650 kilometreye bizler çıkaracağız. Güngörenli kardeşlerimizle birlikte çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla iki yakaya yapacağımız tünellerimizle, kavşaklarımızla otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla sizleri İstanbul'umuzu trafik çilesinden, ulaşım probleminden tamamen kurtaracağız. Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'da sadece 5 bin konut yapan bir başkanın, bırakın makamına gitmeyi sokağa çıkmaması lazım sokağa. Ama merak etmesinler o çok sevdikleri tatile inşallah 31 Mart akşamı Güngören'imiz onları süresiz tatile gönderecek" diye konuştu.

"BU KİBİR KULESİNE EN GÜZEL DERSİ 31 MART AKŞAMI KADINLARIMIZ VERECEK"

Kurum konuşmasının devamında, "Biz kentsel dönüşüm derken, ulaşım derken, millete hizmet için dertlenirken, kibri aklının önüne geçmiş algıcı başkan ne diyor biliyor musunuz? Bizim kadınlarımızla resmen ayrıştıracak cümleler kullanıyor. Bir bakıyorsunuz önce televizyonda bir hanım kardeşimizi spikerimizi azarlıyor. Bakıyorsunuz ev kadınlarımızı hakir görüyor. Bize AK Parti'ye oy verdikleri için onu kadınlar sınıfında değerlendirmemek gerekir diye bir tabir kullanıyor. Bugün de işte ne yaptı görüyorsunuz? Bir kez daha bir orada hanımefendimizi mitingde azarlıyor. İşte bu şahsı iyice tanıyın. Tüm İstanbullulara anlatın. Kendisinden başka hiç kimseyi görmeyen, bu kibir kulesine en güzel dersi 31 Mart akşamı kadınlarımız verecek, Güngören'imiz verecek, İstanbul'umuz verecek. İstanbul'un o kaynaklarını çarçur etmenin, 'İsrafı bitirdik' diyerek tabelalara 350 milyon lira harcamanın, 2 günlük konsere 550 milyon lira harcamanın hesabını 31 Mart akşamı bir bir verecek. Tüm İstanbullular oradaki inşallah sandıktaki motivasyonumuzla birlikte İstanbul'un bu düşmüş olduğu çileden hep birlikte kurtaracağız. Biz inşallah göreve gelir gelmez Güngören'imizde hem İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. Hem İstanbul'umuza 250 bin araç kapasiteli otoparklar yaparak otopark sorununu tamamen ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.