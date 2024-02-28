Murat Kurum'un öğrenciye indirim müjdesi rahatsız etti! Algı operasyonlarına belgeli cevap

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yine bilindik algı operasyonları ve manipülasyon girişimleri sergileniyor. Bunun son örneği ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un öğrencilere verdiği ulaşım indirimi müjdesinin ardından yaşandı.

ÖĞRENCİYE İNDİRİM MÜJDESİ RAHATSIZ ETTİ!

Kurum'un bu sözleri çarpıtılarak CHP yandaşı medya tarafından servis edildi. İBB'nin halihazırda indirimli tarife uyguladığı savunuldu. Oysa işin aslı manipülasyon girişimlerinden çok başkaydı.

ALGI OPERASYONLARINA BELGEYLE CEVAP

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz konuyla ilgili belgeler paylaştı ve çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. CHP'li İBB'nin AK Parti ve MHP'nin öğrencilere ulaşımda indirim kararını veto ettiği ve 2 yıldır uygulamadığı ortaya çıktı.

İNDİRİM SÜRECİNİN KRONOLOJİSİ PAYLAŞILDI

İşte Murat Türkyılmaz'ın açıklamaları:

İstanbul kamuoyunun dikkatine; İBB Başkan adayımız sayın Murat Kurum'un 1 Nisan itibarıyla ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sözü bilinçli olarak malum çevrelerce çarpıtılmaktadır. Süreci kronolojik olarak belgeleriyle dikkatlerinize arz ediyoruz:

14.04.2022 tarihinde İBB Meclisinde Cumhur İttifakı olarak öğrencilere ulaşımda yüzde 40 indirim kararı aldık.

Kararımız İBB Başkanı tarafından 19.04.2022'de veto edilerek meclise yeniden gönderildi.

23.05.2022'de bu defa meclis olarak daha yüksek bir katılımla ısrar oyuyla indirimi onayladık.

İSTANBUL KAMUOYUNUN DİKKATİNE



İBB BAŞKAN ADAYIMIZ SN. MURAT KURUM'UN 1 NİSAN İTİBARİYLE ULAŞIMDA ÖĞRENCİLERE %40 İNDİRİM SÖZÜ BİLİNÇLİ OLARAK MALUM ÇEVRELERCE ÇARPITILMAKTADIR.



Süreci kronolojik olarak belgeleriyle dikkatlerinize arz ediyoruz:



��14.04.2022 tarihinde İBB... pic.twitter.com/gZXKcQo1O6 — Murat TÜRKYILMAZ | Av. (@mrt_turkyilmaz) February 27, 2024

İMAMOĞLU 2 YILDIR KARARI UYGULAMIYOR

İBB Başkanı söz konusu kararı 2 yıldır hukuksuz bir şekilde uygulamamakta ve öğrencilerimize ulaşımda zamlı tarife uygulamaktadır.

Kararın uygulanması için bir imza gerekiyor.

O imza da inşallah 1 Nisan'da Murat Kurum başkanımız tarafından atılacak. Şimdiden hayırlı olsun.