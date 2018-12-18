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Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki toplayan Murat Özdemir, 21 gün akıl hastanesinde yatacak.

  • DHA
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 Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak.
 
Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.
 
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.
 
Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Akıl hastanesine götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

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