Muş merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Muş merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sahte doktor raporu temin ederek Engelli-KPSS sınavına kendileri yerine 'joker' aday olarak tabir edilen başka kişileri soktukları, bu şekilde devlet memuru oldukları ve kamuyu yaklaşık bir milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 13 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Bir kişinin ise işlediği başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır."