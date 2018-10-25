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Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Muş merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

FETÖ/PDY içerisinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 kişiye yönelik Muş merkezli 2 ilde operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada,"Bu kapsamda 3 kişi gözaltına alınmış, yurt dışında bulunan 5 kişinin ise yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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