Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Muş merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
FETÖ/PDY içerisinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 kişiye yönelik Muş merkezli 2 ilde operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada,"Bu kapsamda 3 kişi gözaltına alınmış, yurt dışında bulunan 5 kişinin ise yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.