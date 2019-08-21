MSB duyurdu: 149 göçmen kurtarıldı

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Müsellim Boğazı'nda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Türkeli karakol gemisinin, Müsellim Boğazı'nda 3 düzensiz göçmen botundaki 149 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi, Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edildi.
 

Sahil Güvenlik Botları tarafından düzenlenen operasyonda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

 

 

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