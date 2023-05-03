MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: MÜSİAD her daim hakkın, hakikatin ve milli iradenin yanında oldu, şimdi de duruşumuz nettir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezinde gerçekleştirilen MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulu konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın 33 yılda elde ettiği başarıların altında Türkiye'nin son çeyrek asırda gerçekleştirdiği "devrim" niteliğindeki stratejik kalkınma hamlelerinin yattığını söyledi.

MÜSİAD'ın 2021-2023 döneminde hayata geçirdiği projelere ve çalışmalara da değinen Başkan Asmalı, 2022 Yatırım Yılı ile Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketinin Türkiye'nin üretim gücü için önemini işaret etti. Başkan Asmalı, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası MÜSİAD'ın etkin rol oynadığını vurgulayarak, "Allah'ın izniyle; deprem bölgesine yönelik çalışmalarımız, netice alıncaya kadar kararlılıkla devam edecek. Bu büyük felaketten, daha da büyüyerek, iyileşerek ve güçlenerek çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD ailesi olarak 33 yıldır daima hakkın, hakikatin, istikrarın ve milli iradenin yanında olduk; şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde stratejik kalkınma hamleleri hayata geçirdiğini işaret ederek, "Bu sessiz devrimin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı bereketli yürüyüş, bugün güç çarpanı mega projelerle taçlanmış ve Türkiye'yi önce 'Barış İnşa Edici Bölgesel Bir Güç' seviyesine; Şimdi de 'Kural Koyucu Küresel Bir Oyuncu' haline getirmiştir" dedi. Başkan Asmalı konuşmasında, MÜSİAD'ın kurulduğu günden bu yana daima hakkın ve hakikatin, istikrar ve milli iradenin yanında yer aldığını belirterek, "Şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir" ifadelerini kullandı:

"MÜSİAD'ın 33 yılda elde ettiği başarıların altında elbette üyelerimizin cesareti, gayreti ve milletimizin desteği yanında, ülkemizin son çeyrek asırda gerçekleştirdiği 'devrim' niteliğindeki 'stratejik kalkınma hamleleri' yatmaktadır. Bu sessiz devrimin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı bereketli yürüyüş, bugün güç çarpanı mega projelerle taçlanmış ve Türkiye'yi önce 'Barış İnşa Edici Bölgesel Bir Güç' seviyesine; Şimdi de 'Kural Koyucu Küresel Bir Oyuncu' haline getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyada yaktığı 'Vicdan ve Adalet Meş'alesi'; içerden ve dışardan tüm engellemelere rağmen dalga dalga büyümüş; 'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' idealleriyle insanlığa ümit olmuştur. Bu meş'aleyi 'Türkiye Yüzyılı'nda' daha da parlatarak yeni nesillere taşımak hepimizin boynunun borcudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli iradenin tecelli etmesiyle; vesayet odaklarıyla, darbe girişimleriyle ve terör örgütleriyle gerçekleştirilen mücadeleler ve elde edilen zaferlerin yankıları bugün kıtaları dolaşmakta; dostlara heyecan, düşmanlara korku vermektedir. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için Ramazan Bayramı'nda Sarayburnu'nda demirleyen ve Boğazı süsleyen gurur kaynağımız TCG Anadolu'dan İstanbul'umuzun semalarında yankılanan ezanların yükseldiği Ayasofya'ya bakmak yeterli değil midir? Cumhuriyetin yüzüncü yılında bundan daha açık ve daha parlak bir istiklâl ve güç göstergesi olabilir mi? Fethin 570. Yılında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine bundan daha güzel nasıl sahip çıkılabilir? Ne kadar şükretsek, ne kadar iftihar etsek ve bu kazanımlara ne kadar sahip çıksak azdır. Şimdi, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bir ve beraber olarak, kenetlenerek yeni bir şahlanış dönemini başlatma ve Türkiye Yüzyılı'nda rüyalarımızı gerçekleştirmeye devam etme vaktidir... Bu noktada en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Bir ve beraber olarak, milletçe kenetlenerek, Türkiye Yüzyılı'na güçlü, kararlı ve ihtişamlı bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. MÜSİAD ailesi olarak 33 yıldır bu inançla daima hakkın, hakikatin, istikrarın ve milli iradenin yanında olduk; şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir. Allah, milletimize ve ülkemize zeval vermesin."