MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Türkiye'nin 20 yılda geldiği seviye gurur verici

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) "Geleceğin Liderler Programı" kapsamında, öğrencilerle bir araya gelen Asmalı, öğrencilik ve iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Asmalı, MÜSİAD'ın kuruluşundan bu yana güçlenerek yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Enflasyonun Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını aktaran Asmalı, şöyle devam etti:

"Avrupa'da da enflasyon var. Dünyanın birçok gelişmiş ülkelerinde 50 yılın rekor enflasyon rakamları açıklanıyor. Ülkemizde biraz daha fazla var ama asgari ücret artışlarıyla şunlarla bunlarla bu dengeleniyor. Dünya hiç olmadığı kadar olağanüstü durumdan geçiyor. 2 sene süren pandeminin arkasından tam toparlandık, maskeleri attık derken bir savaş çıktı. Şu anda savaşın seyri dünya ekonomilerini ilgilendiriyor. Bu noktada Almanya parasıyla gaz alamayacak duruma geldi. Allah'a şükür bizde alamayacağınız hiçbir ürün yok. Ekonomide evet enflasyon sorunumuz var, cari açık sorunu var ama üretim çarkları 7/24 devam ediyor, ihracat rakamları oldukça iyi. Türkiye'nin 20 yıldan bu yana geldiği seviye hakikaten gurur verici.

Asmalı, hayal dahi edilemeyecek şeyler yapıldığını aktararak "Bu ülkenin inanın fazlası var, Avrupa'dan gelişmiş ülkelerden eksiği yok. Tarihimizde ilk defa ekonomide Avrupa'yı yakalayacak noktaya geldik. Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılında tam bu eşiğin arifesinde. Geçmişte darbelerle, muhtıralarla, sağ sol çatışmalarıyla bizden çok şeyler götürdüler. Bizi içimize kapattılar ama geldiğimiz bu durum büyük bir fırsatın eşiğindeyiz. Biz yeter ki bir ve beraber olalım." ifadesini kullandı.

Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Asmalı, programda yapılan çekilişte tablet almaya hak kazanan Melek Efe'ye hediyesini verdi.