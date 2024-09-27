İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2024 Cuma / 24 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1607
  • EURO
    38,2337
  • ALTIN
    2926.45
  • BIST100
    9716.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MÜSİAD heyetinden New York çıkarması! Üst düzey temaslarda bulunuldu
Güncel

MÜSİAD heyetinden New York çıkarması! Üst düzey temaslarda bulunuldu

ABD'nin New York eyaletinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde, Türk ve Amerikalı iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve kamu temsilcileri ile bir araya geldi. MÜSİAD olarak Genel Başkan Mahmut Asmalı, Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı ve komisyon üyelerinden oluşan 12 kişilik heyet, üst düzey katılım ve yoğun temaslarla geçen programlar kapsamında, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve küresel iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği toplantılar gerçekleştirdi.

27 Eylül 2024 Cuma 16:18 - Güncelleme:
MÜSİAD heyetinden New York çıkarması! Üst düzey temaslarda bulunuldu
ABONE OL

MÜSİAD ve Turkish American Steering Committee (TASC) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla Türk ve Amerikalı iş insanları bir araya geldi. Türkiye'nin yatırım, sanayi ve ticaretteki başarıları ve iş dünyasına sunduğu fırsatların ele alındığı toplantıda, bakanlar ve TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin'in konuşmalarıyla katılımcılar bilgilendirildi. Program, soru-cevap bölümüyle son bulurken, ülkemiz adına önemli gelişmelerin temelleri atıldı.

GALA YEMEĞİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği gala yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve bakanların katılımlarıyla Türk ve Amerikalı toplum temsilcileri ile bir araya gelindi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyetin de katılım sağladığı programda, göç, İslamofobi ve terörle mücadele konularında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin, Lübnan ve diğer mazlum coğrafyalar için Türkiye'nin yapıcı rolünü vurguladı. Program sonunda, Erdoğan tarafından, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iş dünyası temsilcileri ve katılımcılara plaket takdim edilerek, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MÜSİAD HEYETİ ABD'Lİ ŞİRKEET YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

MÜSİAD heyeti, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından Türk Evi'nde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlar ile birlikte Amerikalı üst düzey şirket yöneticileri bir araya geldi. Etkinlikte, Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumu, yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları detaylı bir şekilde ele alındı. Karşılıklı doğrudan yatırımların artırılması hedeflenen bu buluşma, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için bir çekim merkezi olma yolundaki kararlılığını pekiştirdi.

YATIRIM KONFERANSI RESEPSİYONU

New York Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Yatırım Konferansı Resepsiyonu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bakanlar ve MÜSİAD heyetinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Türk ve Amerikalı iş insanlarının bir araya geldiği bu anlamlı gecede, Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularında önemli görüşmeler yapıldı.

ERDOĞAN'DAN TARİHİ KONUŞMASINA MÜSİAD'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara, insan hakları ihlallerine ve küresel adaletsizliğe dikkati çekti. "Dünya 5'ten Büyüktür" mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirerek, Türkiye'nin uluslararası arenada hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Asmalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu güçlü duruşunu takdir ederek, Türkiye'nin hak ve adalet mücadelesine olan inanç ve kararlılığını yineledi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada "Bu tür üst düzey etkinliklerde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal vizyonunu küresel platformlarda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ülkemizin kalkınması ve uluslararası ilişkilerimizin güçlenmesi adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.