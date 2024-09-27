MÜSİAD heyetinden New York çıkarması! Üst düzey temaslarda bulunuldu

MÜSİAD ve Turkish American Steering Committee (TASC) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla Türk ve Amerikalı iş insanları bir araya geldi. Türkiye'nin yatırım, sanayi ve ticaretteki başarıları ve iş dünyasına sunduğu fırsatların ele alındığı toplantıda, bakanlar ve TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin'in konuşmalarıyla katılımcılar bilgilendirildi. Program, soru-cevap bölümüyle son bulurken, ülkemiz adına önemli gelişmelerin temelleri atıldı.



GALA YEMEĞİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği gala yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve bakanların katılımlarıyla Türk ve Amerikalı toplum temsilcileri ile bir araya gelindi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyetin de katılım sağladığı programda, göç, İslamofobi ve terörle mücadele konularında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin, Lübnan ve diğer mazlum coğrafyalar için Türkiye'nin yapıcı rolünü vurguladı. Program sonunda, Erdoğan tarafından, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, iş dünyası temsilcileri ve katılımcılara plaket takdim edilerek, birlik ve beraberlik mesajları verildi.



MÜSİAD HEYETİ ABD'Lİ ŞİRKEET YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

MÜSİAD heyeti, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından Türk Evi'nde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlar ile birlikte Amerikalı üst düzey şirket yöneticileri bir araya geldi. Etkinlikte, Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumu, yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları detaylı bir şekilde ele alındı. Karşılıklı doğrudan yatırımların artırılması hedeflenen bu buluşma, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için bir çekim merkezi olma yolundaki kararlılığını pekiştirdi.

YATIRIM KONFERANSI RESEPSİYONU

New York Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Yatırım Konferansı Resepsiyonu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bakanlar ve MÜSİAD heyetinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Türk ve Amerikalı iş insanlarının bir araya geldiği bu anlamlı gecede, Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularında önemli görüşmeler yapıldı.



ERDOĞAN'DAN TARİHİ KONUŞMASINA MÜSİAD'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara, insan hakları ihlallerine ve küresel adaletsizliğe dikkati çekti. "Dünya 5'ten Büyüktür" mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirerek, Türkiye'nin uluslararası arenada hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Asmalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu güçlü duruşunu takdir ederek, Türkiye'nin hak ve adalet mücadelesine olan inanç ve kararlılığını yineledi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada "Bu tür üst düzey etkinliklerde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal vizyonunu küresel platformlarda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ülkemizin kalkınması ve uluslararası ilişkilerimizin güçlenmesi adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" denildi.