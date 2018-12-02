MÜSİAD'dan Hindistan açılımı

Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü STK’sı MÜSİAD, “Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla küresel ölçekli teşkilat ağını genişletmeye devam ediyor. 2018 yılı sonuna kadar 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren MÜSİAD, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef olarak belirlediği 5 ülkeden bir olan Hindistan’da temsilcilik açılışı gerçekleştirdi.



HİNDİSTAN İLE KADİM BAĞLARA SAHİBİZ



Hindistan’da birçok dinin var olduğunu, yirmiye yakın farklı dilin konuşulduğunu belirten MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkan’ı İbrahim Uyar, Hindistan’ın Asya kıtasında Çin ile birlikte, iki önemli kültür ve medeniyet havzasını teşkil ettiğini, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu ve nüfusunun %15’i nin Müslüman olduğunu vurguladı. Ülkemiz ile Hindistan’ın kadim bağlara sahip olduğunu ifade eden Uyar, MÜSİAD Hindistan temsilciliğinin iki ülke ilişkilerine çok büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.



KARŞILIKLI TİCARET DENGELENMELİ



Türkiye-Hindistan arasında yıldan yıla artan bir ticaret hacmi olduğunu belirten Uyar, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşip, çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Taraflar arasındaki mevcut ikili ekonomik işbirliğinde ciddi dengesizliklerin bulunduğunu kaydeden Uyar, Türkiye ve Hindistan arasındaki potansiyelin olması gerekenin çok altında olduğunu ifade etti.Türkiye’nin Hindistan’a olan ihracatında %16,4 artış gözlendiğini ve 760 milyon dolara ulaştığını söyleyen Uyar, Hindistan’dan ithalatın ise 6 milyar doların üzerine çıktığını ve arada ülkemizin aleyhine çok büyük bir dengesizliğin olduğunu vurguladı. Aradaki açığın dengelenmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Uyar, MÜSİAD Hindistan temsilciliğinin en büyük amacının bu dengesizliği azaltılması olacağını belirtti.



HİNDİSTAN ÖNEMLİ BİR PAZAR



Hindistan’da büyüyen orta sınıf ve artan iç pazar talebi ile Hindistan pazarı Türkiye için hem ihracatta hem de ithalatta büyük fırsatlar sunduğunu belirten Uyar, Hindistan’ı 1,3 milyar nüfuslu yoksul bir ülke olarak değil, ciddi bir satın alma gücüne sahip 200-300 milyon tüketicinin yaşadığı, istikrarlı bir makro-ekonomik yapıya sahip ve gümrük vergileri ile miktar kısıtlamalarının her geçen gün azaldığı bir pazar olarak görmenin, daha sağlıklı bir yaklaşım olacağını ifade etti. İlaç sanayisinin Hindistan’da çok gelişmiş olduğunu kaydeden Uyar, ilaç sanayisi hammaddelerinde potansiyel bir pazar olduğunu nüfus özellikleri nedeniyle de zeytinyağı, sert kabuklu meyveler, kuru meyveler başta olmak üzere gıda ürünlerinde büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hindistan para birimi Rupi’nin son yedi yılda TL’ye göre üç kat değer kazandığını ifade eden Uyar, genel olarak Avrupa mallarının Hindistan pazarında çok pahalı bulunduğunu, Türk mallarının Hindistan pazarında aynı kalitede ve çok daha uygun fiyatta talep gördüğünü söyledi. Bunun önemli bir tespit olduğunu ifade eden Uyar, çalışmaları daha planlı ve MÜSİAD çatısı altında daha da büyüterek ülkemiz ihracatına katkı yapmaya devam edeceklerini belirtti.



YERELDE İŞ BİRLİKLERİMİZİ ARTIRIYORUZ



MÜSİAD olarak Mumbai Ticaret & Sanayi Odası ve Maharashtra Sanayi ve Tarım Odası ile MoU anlaşması imzaladıklarını söyleyen Uyar, yereldeki iş birliklerimiz ile bölgede çok daha güçlü bir seviyeye geleceklerini ve yerel muhataplar ile daha fazla diyalog kuracaklarını ifade etti.



HİNDİSTAN ARTIK ÇOK DAHA YAKIN



MÜSİAD Hindistan Temsilcisi olarak göreve başlayan Naci Torba, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Türkiye-Hindistan arasındaki ticaret hacminin hali hazırda yeterli seviyede olmadığını Türkiye’nin ülkeye ihracatının istenilen seviyeye ulaşmadığını ve arada çok ciddi bir ticaret dengesizliği olduğunu söyleyen Torba, bu farkın kapatılmasında önemli projelere sahip olduklarını belirtti. Torba, ilk iş olarak Hindistan’daki resmi kuruluşları, tüm ticaret odalarını ve işadamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğinin belirtti. Bölgede Türk iş insanları için çok önemli fırsatlar olduğunu dile getiren Torba, MÜSİAD Hindistan temsilciliğinin bu kapsamda iki ülke ticaret ilişkilerine katkı sağlayacağını belirtti.